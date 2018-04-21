موعد مباراة باريس وبوردو في الدوري الفرنسي الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق بوردو نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوردو

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وبوردو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 87 نقطة.

يحتل فريق بوردو حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باريس سان جيرمان الموسم الحالي

نيس 2/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان 0/3 موناكو / كأس الرابطة الفرنسية.

سانت إيتيان 1/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان 1/7 موناكو / الدوري الفرنسي.

كُان 3/1 باريس سان جيرمان / كأس فرنسا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بوردو في الدوري الفرنسي

بوردو 0/0 أنجيه.

بوردو 2/0 رين.

جانجون 1/2 بوردو.

بوردو 1/2 ليل.

مونبلييه 3/1 بوردو.

جدول مباريات باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي

بوردو / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 22 أبريل 2018.

باريس سان جيرمان / جانجون / الدوري الفرنسي، 29 أبريل 2018.

أميان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 6 مايو 2018.

باريس سان جيرمان / فونديه لي هيربير / كاس فرنسا، 8 مايو 2018.

باريس سان جيرمان / رين / الدوري الفرنسي، 12 مايو 2018.

كُان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش.

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني.

المدرب: الإسباني أوناي إيمري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة باريس سان جيرمان وبوردو

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بوردو في 20 مباراة سابقة من أصل 53 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بوردو في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق باريس سان جيرمان في 19 مباراة سابقة من أصل 53 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي باريس سان جيرمان وبوردو نتيجة 14 مباراة من أصل 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 72 هدفاً في شباك فريق بوردو في آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بوردو في تسجيل 70 هدفاً في شباك فريق باريس سان جيرمان في آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأوروغوياني إدينسون كافاني هو هداف فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي نيمار جونيور هو أفضل صانع ألعاب في فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما صنع 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي مالكوم هو هداف فريق بوردو في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي مالكوم هو أفضل صانع ألعاب في فريق بوردو في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما صنع 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 103 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق بوردو في تسجيل 39 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 43 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في 7 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له قد جاء في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق بوردو في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2008 / 2009 م.

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