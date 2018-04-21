موعد مباراة إنتر وكييفو فيرونا في الدوري الايطالي الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وكييفو فيرونا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق كييفو فيرونا نظيره فريق إنتر في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب مارك أنتونيو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر وكييفو فيرونا

ستُقام مباراة إنتر وكييفو فيرونا في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب مارك أنتونيو، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكييفو فيرونا

ستكون مباراة إنتر وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

ترتيب إنتر وكييفو فيرونا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق إنتر حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 63 نقطة.

يحتل فريق كييفو فيرونا حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إنتر في الدوري الإيطالي

إنتر 0/3 هيلاس فيرونا.

ميلان 0/0 إنتر.

تورينو 0/1 إنتر.

أتالانتا 0/0 إنتر.

إنتر 0/4 كالياري.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي

كييفو فيرونا 1/2 سامبدوريا.

كييفو فيرونا 1/1 ساسولو.

نابولي 1/2 كييفو فيرونا.

كييفو فيرونا 0/0 تورينو.

سبال 0/0 كييفو فيرونا.

جدول مباريات إنتر حتى نهاية الموسم الحالي

كييفو فيرونا / إنتر / الدوري الإيطالي، 22 أبريل 2018.

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أبريل 2018.

أودينيزي / إنتر / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

إنتر / ساسولو / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

لاتسيو / إنتر / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق إنتر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ميلان / جواو ميراندا / دامبروزيو.

خط الوسط: بورخا فاليرو / مارسيلو بروزوفيتش / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدرب: الإيطالي سباليتي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة إنتر وكييفو فيرونا

نجح فريق إنتر في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق كييفو فيرونا في 19 مباراة سابقة من أصل 31 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الإيطالي.

نجح فريق كييفو فيرونا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق إنتر في 5 مباريات سابقة من أصل 31 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الإيطالي.

حسم التعادل بين فريقي إنتر وكييفو فيرونا نتيجة 7 مباريات سابقة من أصل 31 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الإيطالي.

نجح فريق إنتر في تسجيل 55 هدفاً في شباك فريق كييفو فيرونا في آخر 31 مباراة جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الإيطالي.

نجح فريق كييفو فيرونا في تسجيل 29 هدفاً في شباك فريق إنتر في آخر 31 مباراة جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الإيطالي.

يُعتبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي هو هداف فريق إنتر في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي أنطونيو كاندريفا هو أفضل صانع ألعاب في فريق إنتر في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي مثله مثل زميله الكرواتي إيفان بيريسيتش، حيث صنع كلاً منهما 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي روبيرتو هو هداف فريق كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق إنتر في تسجيل 54 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق كييفو فيرونا في تسجيل 29 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 51 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2009 / 2010 م.

لم يعرف فريق كييفو فيرونا طعم الفوز بلقب الدوري الإيطالي في أي مناسبة سابقة طوال تاريخه على الإطلاق.

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