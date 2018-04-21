هل تحلم بالذهاب إلى روسيا لحضور كأس العالم.. تعرف على أسعار تذاكر الطيران إضافة إلى أرخص الفنادق في روسيا

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لا يزال العد التنازلي نحو موعد انطلاق مونديال روسيا المقبل يمضي بشكل سريع للغاية، ومع اقتراب الموعد المنتظر أكثر يزداد الترقب أكثر من جانب الشعب المصري بأكمله، وأيضاً تزداد التساؤلات ممن يرغبون في تشجيع المنتخب الوطني المصري من قلب روسيا حول كيفية السفر إلى روسيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية السفر إلى روسيا من أجل حضور فعاليات مونديال روسيا المقبل، وذلك من خلال استعراض أسعار تذاكر الطيران باتجاه دولة روسيا، إضافة إلى استعراض كامل لكافة أسعار الفنادق وخاصة أرخصها في كافة أنحاء دولة روسيا أثناء المونديال.

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اسعار تذاكر الطيران لدولة روسيا

لا تتشابه أسعار تذاكر الطيران باتجاه دولة روسيا من شركة طيران إلى أخرى، حيث تختلف أسعار تذاكر الطيران بحسب كل شركة إضافة إلى الوقت الذي سوف تقوم فيه بحجز التذكرة الخاصة بك، علماً بأنه لا يُمكنك أن تقوم بالسفر إلى دولة روسيا عبر شركة مصر للطيران بسبب حظرها للرحلات المصرية الروسية.

ولكن يُمكنك أن تقوم بالسفر إلى دولة روسيا عبر أي شركة طيران أخرى، علماً بأن أقل سعر تذكرة ذهاب وعودة من العاصمة المصرية القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو، يتراوح ما بين مبلغ 4500 جنيه مصري إلى مبلغ 5200 جنيه مصري، علماً بأن الرحلة من جمهورية مصر العربية إلى روسيا تستغرق حوالي 6 ساعات ونصف.

وإذا أردت السفر إلى دولة روسيا يُمكنك ذلك من خلال شركة الطيران الإماراتي “Emirates”، علماً بأن سعر تذكرة الدرجة السياحية تصل قيمته إلى مبلغ 12770 جنيه مصري، فيما تصل قيمة تذكرة درجة رجال الأعمال إلى مبلغ 32112 جنيه مصري.

قائمة بجميع أسعار الفنادق في روسيا أثناء المونديال

من الصعب دائماً أن تجد فنادق بأسعار منخفضة في حدث مثل المونديال، وخاصة في دولة مثل دولة روسيا التي سوف تستضيف فعاليات المونديال المقبل انطلاقاً من شهر يونيو وحتى منتصف شهر يوليوت المقبل.

ولكن وفي الوقت ذاته هناك بعض الفنادق تُحاول أن تقوم بتقديم بعض العروض المميزة من أجل استقبال الجماهير الغفيرة من كافة أنحاء العالم طوال فترة المونديال، علماً بأن الحكومة الروسية من جانبها تُحاول أن تقوم بفرض الرقابة من جانبها على جميع الفنادق الروسية، وذلك حتى لا تكون أسعار غرف الفنادق خيالية ومن الصعب تحملها على أي زائر في فترة المونديال.

والبداية مع فندق “سادوفينيشسكايا” في العاصمة الروسية موسكو، والذي تصل فيه سعر الإقامة لمدة 15 ليلة إلى مبلغ 286 ألف جنيه مصري، علماً بأن ذلك الفندق عادة ما يكون محطاً لأنظار المشاهير ورجال الأعمال نظراً لإرتفاع أسعاره بشكل ملحوظ للغاية في جميع الأوقات.

أما فندق “ماكسيما إربيس” في العاصمة الروسية موسكو أيضاً، يصل فيه سعر الإقامة لمدة 15 ليلة إلى مبلغ 26,686 ألف جنيه مصري، بينما ينخفض قليلاً سعر الإقامة في فنادق ال3 نجوم في العاصمة الروسية موسكو، حيث يصل إلى مبلغ 14,571 ألف جنيه مصري لمدة 15 ليلة.

ومن جانبه يُعتبر فندق “كوزموس” من الفنادق التي تتسم بانخفاض أسعار الإقامة فيه وخاصة أثناء مونديال روسيا المقبل، حيث يصل سعر الإقامة فيه إلى مبلغ 17 جنيه مصري فقط لا غير في الليلة الواحدة وذلك مقابل غرفة صغيرة، أما سعر الإقامة في الجناح الكبير في الفندق يصل إلى مبلغ 35 جنيه مصري فقط لا غير مع العلم بأن الفندق يتواجد ضمن شريحة ال3 نجوم.

هذا ويمكنك أن تستخدم تطبيق “Air Bnb” عبر هاتفك الجوال في دولة روسيا، وذلك من أجل استئجار غرفة أو حتى شقة كاملة بأسعار منخفضة للغاية مقارنة مع أسعار الفنادق في كافة أنحاء دولة روسيا، حيث تصل أسعار بعض الغرف من خلال ذلك التطبيق إلى مبلغ 100 جنيه مصري فقط في الليلة الواحدة.

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