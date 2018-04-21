التعادل يحسم مباراة ليفربول مع مضيفه وست بروميتش أول الهابطين من البريمرليغ

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة فريق ليفربول مع مضيفه فريق وست بروميتش ألبيون، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الإنجليزي داني إنجز في الدقيقة الرابعة، إضافة إلى الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية والسبعين، فيما سجل أهداف فريق وست بروميتش ألبيون في المباراة كلاً من الإنجليزي جاك ليفرمور في الدقيقة التاسعة والسبعين وأيضاً الفنزويلي روندون في الدقيقة الثامنةوالثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ليفربول رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع رصيد فريق وست بروميتش ألبيون إلى 25 نقطة في المركز الأخير في الترتيب ضامناً بذلك هبوطه بنسبة مؤكدة إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على بُعد ثلاث جولات فقط من نهاية المسابقة.

تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: جو جوميز / فيرجيل فان دايك / راغنار كلافان / ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / داني إنس.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

تشكيلة فريق وست بروميتش ألبيون الأساسية في المباراة

بن فوستر / آلان نيوم / جيبس / جاك ليفرمور / روندون / مات فيليبس / كريس برنت / ماكلين / جاي رودريغيز / كريغ داوسون / أحمد حجازي.

ملخص مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

في شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يقوم بفرض سيطرته على الطرف الآخر في ظل الأهمية الكبرى للمباراة لكلاً من الفريقين، حيث يُصارع فريق ليفربول من أجل ضمان مقعده المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما يُصارع فريق وست بروميتش ألبيون من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي الدقيقة الرابعة تمكن فريق ليفربول من استغلال ثغرة في دفاعات أصحاب الأرض، ليُسجل على إثرها أولى أهدافه في المباراة وذلك عبر مهاجمه داني إنجز وسط فرحة عارمة من جانب جماهير الريدز.

وعقب الهدف مباشرة فرض فريق ليفربول سيطرته الكاملة على أجواء اللقاء، وفي مقابل ذلك تراجع فريق وست بروميتش ألبيون بشكل مخيف للغاية إلى مناطقه الدفاعية وأيضاً بدت الروح القتالية غائباً تماماً عن كافة اللاعبين.

وفي الدقيقة السابعة والثلاثين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق وست بروميتش ألبيون في المباراة، وذلك حينما سدد لاعبه ماكلين كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى الألماني لوريس كاريوس.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، كاد فريق ليفربول يُضيف هدفه الثاني في المباراة حينما انفرد مهاجمه داني إنجز بحارس المرمى بن فوستر، إلا أن الأخير تألق هذه المرة وتصدى للكرة بنجاح.

وفي بقية دقائق الشوط الأول هدأ إيقاع اللعب تماماً من الجانبين دون أي جديد، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق وست بروميتش ألبيون عازماً على تدارك تأخره في النتيجة سريعاً قبل فوات الآوان، وفي مقابل ذلك أراد فريق ليفربول أن يحسم الأمور من خلال إضافة المزيد من الأهداف حتى يطمئن على النقاط الثلاث.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بزيادة فاعلية خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك البرازيلي روبيرتو فيرمينو إضافة إلى الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلاً من الإنجليزي داني إنجز وأيضاً السنغالي ساديو ماني.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين نجح فريق ليفربول في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية ليحسم بذلك فريق الريدز المباراة بنسبة كبيرة للغاية.

وبعدها بسبعة دقائق فقط أحيا فريق وست بروميتش ألبيون آماله من جديد في المباراة عكس ما كان متوقعاً، وذلك حينما سجل له الإنجليزي جاك ليفرمور الهدف الأول مقلصاً الفارق ومانحاً لفريقه فرصة العودة في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتأمين مناطقه الدفاعية خوفاً من عودة فريق وست بروميتش ألبيون، وذلك من خلال إشراك المدافع الصربي ديان لوفرين بدلاً من الفرعون المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين حدث ما لم يكن يتمناه فريق ليفربول، وذلك حينما تمكن فريق وست بروميتش ألبيون من تعديل النتيجة عبر المهاجم الفنزويلي روندون وسط فرحة عارمة من جانب جماهيره.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم تشهد أي جديد من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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