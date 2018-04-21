تعرف على الخطوات الكاملة من أجل الذهاب إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم

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يستعد العالم بأكمله والجماهير العربية والمصرية بشكل خاص لمونديال روسيا المقبل الذي بات على بُعد شهر ونصف فقط تقريباً، ولكن مع اقتراب الموعد المنتظر لأكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، تبدأ التساؤلات من طرف الجميع حول كيفية الذهاب إلى دولة روسيا من أجل حضور مباريات كأس العالم.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم الخطوات الكاملة التي يجب على أي مشجع أن يقوم باتباعها، وذلك حتى يذهب إلى دولة روسيا ويُشاهد مباريات كأس العالم من قلب الحدث دون أن يواجه أي عقبات على الإطلاق منذ بداية رحلته وحتى نهاية المونديال.

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وفي البداية يجب على أي مشجع يرغب في الذهاب إلى دولة روسيا لحضور مباريات كأس العالم، أن يقوم بشراء تذاكر المباريات التي يرغب في حضورها في المونديال، وذلك من خلال تقديم طلب لشراء التذاكر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم في المراحل التي يقوم الفيفا بتحديدها.

وعقب تقديم الطلب يجب على المشجع أن ينتظر حتى يصل له تأكيد على حصوله على تذكرة لإحدى المباريات عبر بريده الإلكتروني الخاص، ومن ثم يقوم مباشرة بتقديم طلب آخر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن هذه المرة من أجل الحصول على “بطاقة المشجع” والتي تُعتبر بديلة للتأشيرة من أجل الدخول إلى دولة روسيا أثناء فترة إقامة المونديال.

وهنا قد يتسائل البعض عن كيفية الدخول إلى دولة روسيا دون الحصول على تأشيرة، وللإجابة عن ذلك التساؤل نُشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بالتصديق على قانون يتم السماح من خلاله لأي مشجع من الدول المتواجدة في المونديال بالدخول إلى الأراضي الروسية بدون تأشيرة.

كما نص القانون أيضاً على أن يتم استبدال التأشيرة ب”بطاقة المشجع”، وبذلك سوف يتم تسهيل الكثير من المعاناة على أي مشجع يرغب في الحضور إلى دولة روسيا أثناء المونديال، وذلك من خلال تفادي الإجراءات المعقدة والروتين مع العلم بأن دولة تُعتبر من أصعب الدول أمنياً التي يُمكنك أن تحصل على تأشيرة الدخول لها في الأوقات العادية.

وعقب حصول أي مشجع على “بطاقة المشجع” من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يُصبح الآن المشجع جاهزاً من أجل الذهاب إلى دولة روسيا قبل 72 ساعة فقط من موعد انطلاقة أي مباراة سوف يُشاهدها.

وفي إطار سعيها إلى إنجاح المونديال المقبل بكل الوسائل الممكنة، حرصت الحكومة الروسية على منح كل مشجع يحمل “بطاقة المشجع” العديد من الإمتيازات أثناء فترة المونديال، حيث يمكن لكل من يحمل “بطاقة المشجع” أن يتمتع باستعمال كافة المواصلات المخصصة للبطولة بشكل مجاني طوال فترة المونديال.

متطلبات السفر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم

أولاً: يجب عليك أن تحمل جواز السفر الخاص بك.

ثانياً: يجب عليك الحصول على تذكرة المباراة التي ترغب في مشاهدتها في المونديال عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ثالثا: يجب عليك الحصول على “بطاقة المشجع” بدلاً من التأشيرة طوال فترة المونديال عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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