صلاح يتربع على عرش «البريميرليج» بآخر أهدافه مع «ليفربول»

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دخل نجم كرة القدم العالمية ، الكابتن محمد صلاح ، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي ، والمنتخب الوطني ، اليوم السبت ، تاريخ « البريميرليج » ، بعد أن أحرز هدفه رقم 31 مع ناديه ، في شباك فريق « ويست بروميتش ألبيون » ، اليوم السبت ، في المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتلقى صلاح ، في الدقيقة 71 من عمر المباراة ، تمريرة داخل منطقة جزاء « ويست بروميتش » ، و سددها بطريقة رائعة ، معلنا بذلك تسجيل الهدف الثاني لفريقه « ليفربول » في اللقاء ، بعد الهدف الأول لـ«الريدز»، الذي سجله الإنجليزي داني إنجز ، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

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وبهدف صلاح رقم 31 ، تصدر الفرعون المصري صدارة ترتيب هدافي « البريميرليج » ، وذلك بفارق 5 أهداف كاملة ، عن الإنجليزي هاري كين ، هداف نادي « توتنهام » وأبرز ملاحقي صلاح ، كما نجح صلاح في معادلة الرقم القياسي ، لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من « البريميرليج » ، وذلك مناصفة مع اللاعب الإنجليزي آلان شيرر ، واللاعب الأوروجوياني لويس سواريز ، و اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو .