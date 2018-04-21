محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي بعد تحطيمه رقم قياسي جديد

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واصل فخر العرب محمد صلاح كتابة التاريخ مع ناديه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما شارك اليوم مع فريقه أمام مضيفه فريق وست بروميتش ألبيون في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وقد انتهت المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق، علماً بأن الفرعون المصري محمد صلاح هو من سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، وبذلك يرفع النجم المصري رصيد أهدافه الشخصية مع فريق الريدز إلى 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

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وبناءً على ذلك انضم الفرعون المصري محمد صلاح إلى قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل 31 هدفاً في دوري ال38 مباراة، علماً بأن هذه القائمة تضم أيضاً كلاً من الإنجليزي آلان شيرار الذي سجل نفس الرقم في موسم 1995 / 1995.

كما تضم القائمة أيضاً البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الرقم ذاته في موسم 2007 / 2008، وأخيراً الأوروغوياني لويس سواريز في موسم 2013 / 2014، وبذلك يواصل الفرعون المصري محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب ضمن عظماء كرة القدم الإنجليزية على مر التاريخ بأكمله.

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