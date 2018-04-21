موعد مباريات منتخب مصر والمنتخبات العربية في مونديال روسيا 2018

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تشهد النسخة القادمة من المونديال التي تُقام على أرض دولة روسيا حدثاً فريداً من نوعه لم يسبق له أن حدث في أي نسخة ماضية طوال تاريخ المونديال، وذلك من خلال تواجد أربعة منتخبات عربية في المونديال لأول مرة في التاريخ.

حيث نجح في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل كلاً من المنتخب الوطني المصري، إضافة إلى منتخب السعودية وأيضاً منتخب المغرب وأخيراً منتخب تونس، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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وقد أسفرت قرعة مونديال روسيا بدورها عن وقوع المنتخب الوطني المصري رفقة شقيقه المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من مستضيف البطولة على أرضه منتخب روسيا، إضافة إلى منتخب الأوروغواي المخضرم في مثل هذه المحافل الدولية.

أما المنتخب المغربي فيبدو أن حظه في القرعة كان سيئاً للغاية، وذلك بعدما وجد نفسه في المجموعة الثانية بجوار كلاً من منتخب إسبانيا، إضافة إلى منتخب البرتغال، وأيضاً منتخب إيران العنيد.

ومن جانبه لم يكن حظ المنتخب التونسي أفضل حالاً على الإطلاق، وذلك بعدما وجد نفسه في المجموعة السابعة بجوار كلاً من منتخب إنجلترا، إضافة إلى منتخب بلجيكا، وأيضاً منتخب بنما المتواضع الذي يتأهل لأول مرة في التاريخ إلى المونديال.

موعد مباريات منتخب مصر في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: منتخب مصر / منتخب الأوروغواي، الجمعة 15 يونيو 2018 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثانية: منتخب مصر / منتخب روسيا، الثلاثاء 19 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثالثة: منتخب مصر / منتخب السعودية، الإثنين 25 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباريات منتخب السعودية في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: منتخب السعودية / منتخب روسيا، الخميس 14 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثانية: منتخب السعودية / منتخب الأوروغواي، الأربعاء 20 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثالثة: منتخب السعودية / منتخب مصر، الإثنين 25 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباريات منتخب المغرب في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: منتخب المغرب / منتخب إيران، الجمعة 15 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثانية: منتخب المغرب / منتخب البرتغال، الأربعاء 20 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثالثة: منتخب المغرب / منتخب إسبانيا، الإثنين 25 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباريات منتخب تونس في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: منتخب تونس / منتخب إنجلترا، الإثنين 18 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثانية: منتخب تونس / منتخب بلجيكا، السبت 23 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

الجولة الثالثة: منتخب تونس / منتخب بنما، الخميس 28 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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