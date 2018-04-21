تعرف على الجدول الكامل لمواعيد مباريات كأس العالم روسيا 2018

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بات أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله على الأبواب، وهو كأس العالم الذي سوف تُقام النسخة القادمة منه على أرض دولة روسيا انطلاقاً من اليوم الرابع عشر من شهر يونيو القادم من العام الحالي 2018 وحتى منتصف شهر يوليو الذي يليه مباشرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة مواعيد مباريات مونديال روسيا المقبل، وذلك انطلاقاً من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية للمونديال، علماً بأن عشاق كرة القدم في العالم بأكمله سوف يكونون على موعد مع 64 مباراة خلال شهر واحد فقط تقريباً في حدث فريد من نوعه لا يتكرر سوى كل 4 سنوات.

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ولعل ما يجعل مونديال روسيا أكثر تميزاً بعكس أي نسخة سابقة، هو نجاح أربعة منتخبات عربية في التأهل إلى مونديال روسيا، وهي المنتخب الوطني المصري والمنتخب السعودي، إضافة إلى المنتخب المغربي وأيضاً المنتخب التونسي.

مجموعات مونديال روسيا 2018

المجموعة الأولى: منتخب روسيا / منتخب الأوروغواي / منتخب مصر / منتخب السعودية.

المجموعة الثانية: منتخب إسبانيا / منتخب البرتغال / منتخب المغرب / منتخب إيران.

المجموعة الثالثة: منتخب فرنسا / منتخب الدنمارك / منتخب أستراليا / منتخب بيرو.

المجموعة الرابعة: منتخب الأرجنتين / منتخب كرواتيا / منتخب أيسلندا / منتخب نيجيريا.

المجموعة الخامسة: منتخب البرازيل / منتخب كوستاريكا / منتخب سويسرا / منتخب صربيا.

المجموعة السادسة: منتخب ألمانيا / منتخب كوريا الجنوبية / منتخب المكسيك / منتخب السويد.

المجموعة السابعة: منتخب إنجلترا / منتخب بلجيكا / منتخب تونس / منتخب بنما.

المجموعة الثامنة: منتخب كولومبيا / منتخب اليابان / منتخب بولندا / منتخب السنغال.

موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018

منتخب روسيا / منتخب السعودية، الخميس 14 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب مصر / منتخب الأوروغواي، الجمعة 15 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب المغرب / منتخب إيران، الجمعة 15 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب البرتغال / منتخب إسبانيا، الجمعة 15 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب فرنسا / منتخب أستراليا، السبت 16 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب الأرجنتين / منتخب أيسلندا، السبت 16 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب بيرو / منتخب الدنمارك، السبت 16 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب كرواتيا / منتخب نيجيريا، السبت 16 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًَ بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب كوستاريكا / منتخب صربيا، الأحد 17 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب ألمانيا / منتخب المكسيك، الأحد 17 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب البرازيل / منتخب سويسرا، الأحد 17 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب السويد / منتخب كوريا الجنوبية، الإثنين 18 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب بلجيكا / منتخب بنما، الإثنين 18 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب تونس / منتخب إنجلترا، الإثنين 18 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب كولومبيا / منتخب اليابان، الثلاثاء 19 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب بولندا / منتخب السنغال، الثلاثاء 19 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018

منتخب مصر / منتخب روسيا، الثلاثاء 19 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب البرتغال / منتخب المغرب، الأربعاء 20 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب الأوروغواي / منتخب السعودية، الأربعاء 20 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب إيران / منتخب إسبانيا، الأربعاء 20 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب الدنمارك / منتخب أستراليا، الخميس 21 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب فرنسا / منتخب بيرو، الخميس 21 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب الأرجنتين / منتخب كرواتيا، الخميس 21 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب البرازيل / منتخب كوستاريكا، الجمعة 22 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب نيجيريا / منتخب أيسلندا، الجمعة 22 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب صربيا / منتخب سويسرا، الجمعة 22 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب بلجيكا / منتخب تونس، السبت 23 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب كوريا الجنوبية / منتخب المكسيك، السبت 23 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب ألمانيا / منتخب السويد، السبت 23 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب إنجلترا / منتخب بنما، الأحد 24 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

منتخب اليابان / منتخب السنغال، الأحد 24 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب بولندا / منتخب كولومبيا، الأحد 24 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018

منتخب روسيا / منتخب الأوروغواي، منتخب مصر / منتخب السعودية، الإثنين 25 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب إيران / منتخب البرتغال، منتخب إسبانيا / منتخب المغرب، الإثنين 25 يونيو 2018، وذلك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب الدنمارك / منتخب فرنسا، منتخب أستراليا / منتخب بيرو، الثلاثاء 26 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب نيجيريا / منتخب الأرجنتين، منتخب أيسلندا / منتخب كرواتيا، الثلاثاء 26 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب كوريا الجنوبية / منتخب ألمانيا، منتخب المكسيك / منتخب السويد، الأربعاء 27 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب صربيا / منتخب البرازيل، منتخب سويسرا / منتخب كوستاريكا، الأربعاء 27 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب اليابان / منتخب بولندا، منتخب السنغال / منتخب كولومبيا، الخميس 28 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب إنجلترا / منتخب بلجيكا، منتخب بنما / منتخب تونس، الخميس 28 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباريات الدور ثمن النهائي من مونديال روسيا 2018

المباراة الأولى: متصدر المجموعة الثالثة / وصيف المجموعة الرابعة، السبت 30 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة الثانية: متصدر المجموعة الأولى / وصيف المجموعة الثانية، السبت 30 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة الثالثة: متصدر المجموعة الثانية / وصيف المجموعة الأولى، الأحد 1 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة الرابعة: متصدر المجموعة الرابعة / وصيف المجموعة الثالثة، الأحد 1 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة الخامسة: متصدر المجموعة الخامسة / وصيف المجموعة السادسة، الإثنين 2 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة السادسة: متصدر المجموعة السابعة / وصيف المجموعة الثامنة، الإثنين 2 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة السابعة: متصدر المجموعة السادسة / وصيف المجموعة الخامسة، الثلاثاء 3 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة الثامنة: متصدر المجموعة الثامنة / وصيف المجموعة السابعة، الثلاثاء 3 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباريات الدور ربع النهائي من مونديال روسيا 2018

الفائز من المباراة الثانية / الفائز من المباراة الأولى، الجمعة 6 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الفائز من المباراة الخامسة / الفائز من المباراة السادسة، الجمعة 6 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الفائز من المباراة السابعة / الفائز من المباراة الثامنة، السبت 7 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الفائز من المباراة الثالثة / الفائز من المباراة الرابعة، السبت 7 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباريات الدور نصف النهائي من مونديال روسيا 2018

الفائز من ربع النهائي الأول / الفائز من ربع النهائي الثاني، الثلاثاء 10 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الفائز من ربع النهائي الثالث / الفائز من ربع النهائي الربع، الأربعاء 11 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال روسيا 2018

الخاسر من نصف النهائي الأول / الخاسر من نصف النهائي الثاني، السبت 14 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد المباراة النهائية في مونديال روسيا 2018

الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني، الأحد 15 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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