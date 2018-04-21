موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق نابولي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

ستُقام مباراة يوفنتوس ونابولي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

ستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 85 نقطة.

يحتل فريق نابولي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 81 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

يوفنتوس 3/0 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

بينيفينتو 4/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس 0/3 سامبدوريا / الدوري الإيطالي.

كروتوني 1/1 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نابولي في الدوري الإيطالي

نابولي 0/1 جنوى.

ساسولو 1/1 نابولي.

نابولي 1/2 كييفو فيرونا.

ميلان 0/0 نابولي.

نابولي 2/4 أودينيزي.

جدول مباريات يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي

يوفنتوس / نابولي / الدوري الإيطالي، 22 أبريل 2018.

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أبريل 2018.

يوفنتوس / بولونيا / الدوري الإيطالي، 5 مايو 2018.

يوفنتوس / ميلان / كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

جدول مباريات نابولي حتى نهاية الموسم الحالي

يوفنتوس / نابولي / الدوري الإيطالي، 22 أبريل 2018.

فيورنتينا / نابولي / الدوري الإيطالي، 29 أبريل 2018.

نابولي / تورينو / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

سامبدوريا / نابولي / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

نابولي / كروتوني / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: جونزالو هيغواين.

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: جورجينيو / آلان / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدرب: الإيطالي ماوريزيو ساري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة يوفنتوس ونابولي

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق نابولي في 22 مباراة سابقة من أصل 43 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق نابولي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق يوفنتوس في 11 مباراة سابقة من أصل 43 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي يوفنتوس ونابولي نتيجة 10 مباريات سابقة من أصل 43 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 69 هدفاً في شباك فريق نابولي في آخر 43 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق نابولي في تسجيل 48 هدفاً في شباك فريق يوفنتوس في آخر 43 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي دوغلاس كوستا هو أفضل صانع ألعاب في فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي دريس ميرتينز هو هداف فريق نابولي في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي لورينزو إنسيني هو أفضل صانع ألعاب في فريق نابولي في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 78 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 21 مباراة.

نجح فريق نابولي في تسجيل 70 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م والذي يُعتبر اللقب السادس له على التوالي.

نجح فريق نابولي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1989 / 1990 م.

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