موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق بتروجيت نظيره فريق الأهلي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب مبارك الدولي في محافظة السويس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ستُقام مباراة الأهلي وبتروجيت في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب مبارك الدولي في محافظة السويس، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

ستكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 82 نقطة.

يحتل فريق بتروجيت حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

مونانا الغابوني 3/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 1/2 طنطا / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 الداخلية / كأس مصر.

الأهلي 0/1 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق بتروجيت في الدوري المصري الممتاز

بتروجيت 3/1 الزمالك.

طلائع الجيش 2/1 بتروجيت.

بتروجيت 0/0 مصر المقاصة.

الرجاء 1/1 بتروجيت.

بتروجيت 1/0 الإسماعيلي.

الاتحاد السكندري 2/2 بتروجيت.

بتروجيت 1/1 المقاولون العرب.

الأسيوطي سبورت 2/3 بتروجيت.

قائمة الأهلي في مباراته أمام بتروجيت

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / رمضان مصطفى.

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / صبري رحيل / سعد الدين سمير / أحمد فتحي / محمد نجيب.

خط الوسط: وليد سليمان / إسلام محارب / حسام غالي / محمد شريف / كريم نيدفيد / ميدو جابر / أحمد حمدي / عمرو السولية.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام غالي / هشام محمد / ميدو جابر / وليد سليمان / أحمد حمدي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدرب: المصري حسام البدري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي وبتروجيت

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بتروجيت في 16 مباراة من أصل 21 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

لم يعرف فريق بتروجيت طعم الفوز على حساب فريق الأهلي على الإطلاق في أي مباراة سابقة وتحديداً في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي الأهلي وبتروجيت نتيجة 5 مباريات سابقة من أصل 21 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 44 هدفاً في شباك فريق بتروجيت في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بتروجيت في تسجيل 11 هدفاً في شباك فريق الأهلي في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري محمد شاهين هو هداف فريق بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 70 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق بتروجيت في تسجيل 30 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له جاء في الموسم الحالي 2017 / 2018 م والذي يُعتبر الثالث له على التوالي.

لم يعرف فريق بتروجيت طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة سابقة طوال تاريخه على الإطلاق.

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