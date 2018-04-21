رسمياً: برشلونة بطلاً لكأس ملك إسبانيا بعد فوزه الكاسح على إشبيلية في النهائي

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نجح فريق برشلونة في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا عقب فوزه الكاسح على حساب نظيره فريق إشبيلية بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الرابعة عشر والدقيقة الأربعين، إضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الحادية والثلاثين، وأيضاً الإسباني أندريس إنييستا في الدقيقة الثانية والخمسين، وأخيراً البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة التاسعة والستين من ركلة جزاء.

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وبذلك يفوز الفريق الكتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة رقم 30 في تاريخ النادي، علماً بأن ذلك اللقب تحديداً هو اللقب الرابع على التوالي لفريق برشلونة بعدما فاز بالكأس في آخر 3 سنوات.

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