موعد مباراة الزمالك والأسيوطي في الدوري المصري اليوم الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق الأسيوطي سبورت في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والأسيوطي سبورت

ستُقام مباراة الزمالك والأسيوطي سبورت في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأسيوطي سبورت

ستكون مباراة الزمالك والأسيوطي سبورت منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 55 نقطة.

يحتل فريق الأسيوطي سبورت حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الإتحاد الإفريقي.

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 ديشا الإثيوبي / كأس الإتحاد الإفريقي.

الإسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 2/1 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 0/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز

الأسيوطي سبورت 2/4 الداخلية.

المصري البورسعيدي 1/3 الأسيوطي سبورت.

الأسيوطي سبورت 1/1 إنبي.

طنطا 1/1 الأسيوطي سبورت.

الأسيوطي سبورت 0/0 سموحة.

وادي دجلة 2/0 الأسيوطي سبورت.

الأسيوطي سبورت 2/3 بتروجيت.

قائمة الزمالك في مباراته أمام الأسيوطي سبورت

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / إسلام جمال / محمود علاء / أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / أحمد توفيق / أحمد داوودا / محمد عنتر / عماد فتحي / أحمد مدبولي / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / نانا بوكو.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / إسلام جمال / أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / أحمد توفيق / محمد عنتر / عماد فتحي / أحمد مدبولي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدرب: المصري خالد جلال.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك والأسيوطي سبورت

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الأسيوطي في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق الأسيوطي سبورت في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

نجح فريق الأسيوطي سبورت في تسجيل هدف وحيد فقط في شباك فريق الزمالك في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري عمر باسم هو هداف فريق الأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 41 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق الأسيوطي سبورت في تسجيل 41 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2014 / 2015 م.

لم يعرف فريق الأسيوطي سبورت طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة سابقة طوال تاريخه على الإطلاق.

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