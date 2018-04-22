وكيل مدرب الزمالك الجديد يؤكد اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة

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أكد محمد الحبشي وكيل أعمال السويسري سيباستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة التعاقد بين المدرب وبين نادي الزمالك سوف يتم قريباً في الأيام القليلة القادمة.

فمن خلال تصريحات له إذاعية في صباح اليوم الأحد وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد محمد الحبشي أن كافة تفاصيل العقد بين المدرب السويسري سيباستيان جروس وبين نادي الزمالك قد تم الاتفاق عليها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التوقيع النهائي على العقد لا يزال لم يتم حتى هذه اللحظة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد الحبشي على أن قيمة الشرط الجزائي في العقد سوف تكون الحصول على قيمة العقد كاملة في حالة قرر أي من الطرفين ترك الآخر في العام الأول من العقد، أما في حالة حدوث الانفصال بين الطرفين في العام الثاني من العقد يدفع حينها الطرف الراغب في الانفصال قيمة 3 أشهر فقط من قيمة العقد.

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