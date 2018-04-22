تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والزمالك في مباريات اليوم بالدوري المصري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب مبارك الدولي في محافظة السويس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: شريف إكرامي / محمد هاني / سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل / هشام محمد / عمرو السولية / ميدو جابر / إسلام محارب / وليد سليمان / وليد أزارو.

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ومن جانبه يستعد أيضاً الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الأسيوطي سبورت في مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في إطار الجولة ذاتها من المسابقة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: محمود عبد الرحيم جنش / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / إسلام جمال / أحمد فتوح / محمود عبد العزيز / أحمد توفيق / محمد عنتر / عماد فتحي / أحمد مدبولي / كاسونجو كابونجو.

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