اليويفا يُعلن عن حكم مباراة ليفربول مع روما في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي عن حكم المباراة المنتظرة، والتي سوف تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي وبين ضيفه فريق روما الإيطالي في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم الألماني فيلكس بريش من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون الثالثة للحكم الألماني في تواجد فريق ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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وكان الحكم الألماني فيلكس بريش قد أدار مباراة إشبيلية الإسباني مع ضيفه ليفربول في دور المجموعات، والتي انتهت حينها على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق، كما أدار أيضاً مباراة ذهاب ربع النهائي بين ليفربول وبين ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، وحينها انتهت المباراة بفوز عريض لمصلحة فريق الريدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق روما في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

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