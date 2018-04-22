موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس إنجلترا اليوم الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يواجه فريق تشيلسي نظيره فريق ساوثهامبتون اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

ستُقام مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون

ستكون مباراة تشيلسي وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 63 نقطة.

يحتل فريق ساوثهامبتون حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 29 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

ليستر سيتي 2/1 تشيلسي / كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 3/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثهامبتون 3/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 2/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ساوثهامبتون الموسم الحالي

ويجان 2/0 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

وست هام يونايتد 3/0 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 2/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثهامبتون 3/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 0/0 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي

تشيلسي / ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي، 22 أبريل 2018.

سوانزي سيتي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

تشيلسي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / زاباكوستا / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ساوثهامبتون في 34 مباراة سابقة من أصل 71 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ساوثهامبتون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تشيلسي في 19 مباراة سابقة من أصل 71 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي تشيلسي وساوثهامبتون نتيجة 18 مباراة سابقة من أصل 71 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 120 هدفاً في شباك فريق ساوثهامبتون في آخر 71 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ساوثهامبتون في تسجيل 91 هدفاً في شباك فريق تشيلسي في آخر 71 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان هو أفضل صانع ألعاب في فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي تشارلي أوستن هو هداف فريق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 10 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدفين فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق ساوثهامبتون في تسجيل 6 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 59 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق ساوثهامبتون في تسجيل 33 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 53 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

لم يعرف فريق ساوثهامبتون طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 7 مناسبات سابقة، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2011 / 2012 م.

نجح فريق ساوثهامبتون في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، علماً بأن ذلك اللقب الوحيد يعود إلى موسم 1975 / 1976 م.

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