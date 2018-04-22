مرتضى منصور يُهدد تركي آل الشيخ في حالة الانسحاب من تمويل صفقة مدرب الزمالك الجديد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد هدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، وذلك بعد أنباء انسحابه من تمويل صفقة مدرب فريق الزمالك الجديد.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور قد غضب بشدة من الأنباء التي صدرت عن المكتب الإعلامي للمستشار تركي آل الشيخ في يوم أمس السبت، والتي أكدت بدورها أن المستشار تركي آل الشيخ لن يقوم بتمويل صفقة مدرب فريق الزمالك الجديد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد تعهد بأنه في حالة تأكد هذه الأنباء بشكل رسمي، حينها سوف يقوم بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل إيقاف النجم عبد الله السعيد بعد أزمة توقيعه مع نادي الزمالك ومن ثم تجديد عقده مع النادي الأهلي في وقت واحد.

وكان المستشار مرتضى منصور قد تراجع عن ملف تقديم الشكوى ضد النجم عبد الله السعيد في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما عقد جلسة مع المستشار تركي آل الشيخ في المملكة العربية السعودية، علماً بأن المستشار مرتضى منصور قد شدد أيضاً على أن المستشار تركي آل الشيخ قد تعهد بتمويل صفقة مدرب فريق الزمالك الجديد من أجل تعويض جماهير نادي الزمالك عن فشل صفقة النجم عبد الله السعيد.

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