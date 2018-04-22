تعرف على حقيقة لحاق النني بكأس العالم ومدة غيابه بعد إصابته الخطيرة

Advertisements

باتت هناك حالة من الصدمة الشديدة في الشارع المصري اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك بعدما تعرض النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي إلى إصابة خطيرة في كاحله أثناء مشاركته أمام نادي وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة بقليل تدخل مارك نوبل لاعب نادي وست هام يونايتد بشكل عنيف للغاية على النجم المصري محمد النني، مما أدى إلى خروج النجم المصري محمولاً إلى خارج أرض الملعب وسط حالة من الصدمة من طرف الجميع.

Advertisements

ومن جانبها أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد النني خطيرة للغاية، وقد تجعله أيضاً يغيب بنسبة مؤكدة عن مونديال روسيا المقبل رفقة المنتخب الوطني المصري.

وقد أشارت التقارير أيضاً إلى أنه من المتوقع أن تكون إصابة محمد النني بالتواء في الكاحل، مما سوف يجعله يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع، علماً بأن نادي أرسنال سوف يقوم بإصدار بياناً رسمياً في الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل الكشف عن مدى خطورة إصابة النجم محمد النني.

إقرأ أيضاً: موعد المباراة الأولى لمنتخب مصر في مونديال روسيا