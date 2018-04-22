موعد المباراة الأولى لمنتخب مصر في مونديال روسيا

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موعد مباراة مصر الأولى في مونديال روسيا، يستعد المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم للعودة من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك من خلال المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا، إضافة إلى منتخب السعودية، وأيضاً منتخب الأوروغواي.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل في يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، وذلك أمام منتخب الأوروغواي في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.