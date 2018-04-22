سكاي سبورتس تؤكد مشاركة النني في المونديال وتكشف عن طبيعة إصابته

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أكدت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية منذ قليل أن النجم المصري محمد النني سوف يُشارك مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وذلك بعدما كشفت عن طبيعة إصابة النجم المصري مع فريقه أمام فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن الجهاز الطبي لنادي أرسنال أكد أن إصابة النجم المصري محمد النني ليست خطيرة على الإطلاق، بل هي عبارة عن مجرد التواء في الكاحل الأيسر للاعب لن يجعله يغيب عن الملاعب سوى من أسبوعين إلى 3 أسابيع فقط لا غير.

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كما أضافت شبكة “سكاي سبورتس” أيضاً أن الجهاز الطبي لنادي أرسنال شدد على ضرورة خضوع اللاعب أولاً إلى المزيد من الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم الكشف بشكل رسمي في الساعات القليلة القادمة عن طبيعة الإصابة.

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