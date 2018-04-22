حسام غالي يُغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة بتروجيت مساء اليوم

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غادر النجم حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر فريقه اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود السبب وراء مغادرة النجم حسام غالي معسكر فريق الأهلي إلى مرض زوجته، مما جعله يحصل على إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري بضرورة مغادرة معسكر الفريق الأهلاوي.

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ولا شك أن غياب النجم حسام غالي عن المباراة لن يؤثر كثيراً على فريق الأهلي، وخاصة وأن المارد الأحمر سبق له وأن حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في الموسم الحالي منذ شهر مارس الماضي.

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