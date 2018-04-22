مرتضى منصور يكشف حقيقة عدم تحمل تركي آل الشيخ راتب مدرب الزمالك الجديد

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي عن حقيقة الأنباء التي وردت في يوم أمس السبت من مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول عدم تحمل المستشار تركي آل الشيخ راتب مدرب فريق الزمالك الجديد.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد رفقة الإعلامي سيف زاهر، أكد المستشار مرتضى منصور أن جميع الأنباء التي وردت في يوم أمس السبت حول عدم تحمل المستشار تركي آل الشيخ كافة تكاليف صفقة مدرب فريق الزمالك الجديد غير صحيحة على الإطلاق.

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وتأتي هذه التصريحات من طرف المستشار مرتضى منصور رداً عل كل الشائعات التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في يوم أمس السبت، والتي أشارت بدورها إلى أن المكتب الإعلامي للمستشار تركي آل الشيخ أكد عدم التدخل تماماً في صفقة تعاقد نادي الزمالك مع المدير الفني السويسري سيباستيان جروس.

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