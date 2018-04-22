وكيل أعمال النني يكشف عن تفاصيل إصابة النني وحقيقة غيابه عن المونديال

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كشف عمر صبحي وكيل أعمال النجم المصري محمد النني اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب اليوم مع ناديه أرسنال الإنجليزي في المباراة أمام نادي وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قام بالكشف أيضاً عن حقيقة غياب النني عن مونديال روسيا المقبل.

حيث قام عمر صبحي بنشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وفي التغريدة الأولى قال: “النني لم يبكي بسبب الإصابة، ولكنه بكى فقط بسبب تشجيع الجماهير وتصفيقهم له والوقوف عند مغادرته الملعب”.

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أما التغريدة الثانية له فقد كتب فيها: “النني يخضع للكشف الطبي غداً للتأكد حقيقة الإصابة، كل ما نُشر في الصحافة سواء العالمية أو المصرية مجرد اجتهادات ليس أكثر”.

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