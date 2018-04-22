تعرف على ردة فعل السعيد وحجازي على إصابة محمد النني

Advertisements

قام كلاً من النجمين عبد الله السعيد وأحمد حجازي بالتعليق اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على الإصابة التي تعرض لها زميلهم في المنتخب الوطني المصري محمد النني، وذلك أثناء مشاركته مع فريقه أرسنال أمام فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

حيث قام النجم عبد الله السعيد بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “ألف سلامة عليك يا نني، إن شاء الله بسيطة وترجع بسرعة”.

Advertisements

أما النجم أحمد حجازي فقد نشر هو الآخر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “سلامتك يا نينو يارب تكون بسيطة ربنا يستر”.

إقرأ أيضاً وكيل أعمال النني يكشف عن تفاصيل إصابة النني وحقيقة غيابه عن المونديال