تشيلسي يضرب موعداً مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا بعد تخطي عقبة ساوثهامبتون

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تأهل فريق تشيلسي إلى الدور النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على حساب نظيره فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة السادسة والأربعين، إضافة إلى الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الثانية والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

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وبذلك يضرب فريق تشيلسي موعداً منتظراً مع فريق مانشستر يونايتد في الدور النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن هذه المباراة سوف تُقام في يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

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