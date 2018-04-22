مصادر صحفية تكشف عن طبيعة إصابة أزارو أمام بتروجيت

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي عن طبيعة إصابة النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعدما خرج اللاعب مصاباً من مباراة فريقه المقامة حالياً أمام فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم المغربي وليد أزارو قد اشتكى للدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي من شد في العضلة الخلفية، مما سوف يُبعده عن الملاعب لفترة سوف يتم تحديدها عقب خضوع اللاعب مباشرة إلى الفحوصات الطبية اللازمة إما اليوم أو غداً الإثنين.

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ومن جانبه يتقدم فريق الأهلي حتى الآن بعد نهاية الشوط الأول على حساب مضيفه فريق بتروجيت بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن المباراة غير مهمة من الناحية الحسابية لفريق الأهلي نظراً لكونه سبق له وأن حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسمياً منذ شهر مارس الماضي.

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