الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بثنائية في مرمى بتروجيت

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحطيم الأرقام القياسية، وذلك عقب فوزه اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدا واحد على ملعب مبارك الدولي في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من سعد الدين سمير في الدقيقة الثانية والعشرين، إضافة إلى مروان محسن في الدقيقة الخامسة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بتروجيت اللاعب عمر النجدي في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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وبذلك ينجح فريق الأهلي في الوصول إلى الهدف رقم 72 له في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليُحطم رقم فريق الترسانة التاريخي الذي سبق له وأن سجل 71 هدفاً في موسم واحد في الدوري المصري الممتاز.

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