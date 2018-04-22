البدري: إصابة أزارو مزعجة والفوز على بتروجيت مهم قبل مباراة القمة

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب مضيفه فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة وتحديداً في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد الكابتن حسام البدري أن الفوز على حساب فريق بتروجيت هام للغاية، وخاصة وأنه يأتي مباشرة قبل موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك بأيام قليلة فقط.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أعرب الكابتن حسام البدري عن سعادته الكبيرة بالأرقام القياسية التي ينجح فريقه في تحطيمها في كل جولة من عمر الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشئ السلبي الوحيد في المباراة هو إصابة المهاجم المغربي وليد أزارو وخاصة في ظل احتياج الفريق لخدماته في الفترة القادمة.

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