رسمياً: أرسنال يُعلن غياب محمد النني عن مباراة أتلتيكو مدريد

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أعلن نادي أرسنال رسمياً اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي تأكد غياب نجمه المصري محمد النني عن المباراة القادمة للفريق اللندني، وذلك أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في يوم الخميس المقبل في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

وقد أشار نادي أرسنال عبر موقعه الرسمي أيضاً أن النجم المصري محمد النني سوف يخضع إلى الفحوصات الطبية اللازمة على مدار اليومين المقبلين، وذلك من أجل الكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اليوم الأحد.

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وكان النجم المصري محمد النني قد تعرض إلى الإصابة حينما شارك مع فريقه اليوم أمام فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من خطورة الإصابة في لحظتها الأولى إلا أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أكدت أن الإصابة عبارة عن مجرد التواء في الكاحل الأيسر لقدم اللاعب.

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