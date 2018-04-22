محمد صلاح يصل لمقر حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية

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وصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي منذ قليل إلى مقر حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك برفقة زميله في فريق ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون قائد الفريق.

ويُعتبر فخر العرب محمد صلاح من أبرز المرشحين الليلة لكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وذلك بعدما سجل 31 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولكن يبقى الصراع محتدماً مع 5 لاعبين أخرين، ويأتي في مقدمتهم النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ساهم بشكل واضح للغاية في فوز فريقه في الموسم الحالي بكلاً من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

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