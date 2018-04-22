الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة ضيفه الأسيوطي سبورت

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حقق فريق الزمالك الفوز على حساب ضيفه فريق الأسيوطي سبورت بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من محمود علاء في الدقيقة الثانية، إضافة إلى أحمد مدبولي في الدقيقة التاسعة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأسيوطي سبورت في المباراة اللاعب عمر فتحي في الدقيقة السادسة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق الأسيوطي سبورت عند 41 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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