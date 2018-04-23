رسمياً: محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

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نجح فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً في الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك على هامش حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الخامس والأربعين في العاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت هذه الجائزة رفيعة المستوى بعد تنافس شرس للغاية مع خمسة لاعبين أخرين، وهم البلجيكي كيفين دي بروين والإسباني ديفيد سيلفا والألماني ليروي ساني من نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى الإنجليزي هاري كين من نادي توتنهام هوتسبير، وأيضاً الإسباني ديفيد دي خيا من نادي مانشستر يونايتد.

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وبناءً على هذه الجائزة بات الفرعون المصري محمد صلاح هو أول لاعب مصري ينجح في الحصول عليها في التاريخ، إضافة إلى أنه أصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يفوز بها بعد الجزائري رياض محرز الذي فاز بنفس الجائزة في العام قبل الماضي حينما فاز مع ناديه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يواصل الفرعون المصري محمد صلاح حصد المزيد من الجوائز الفردية، وذلك بعدما سبق له وأن فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العالم التي منحها له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن العام الماضي 2017، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من طرف هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ولا يزال فخر العرب محمد صلاح يحلم بحصد المزيد من الجوائز في قادم الفترات، حيث يُنافس بقوة من أجل لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إضافة إلى صراعه من أجل الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وأيضاً لقب أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الحالي وجائزة الكرة الذهبية في حالة فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

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