ميدو يُفجر مفاجأة كبرى بعد فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

Advertisements

قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل منذ قليل، وذلك عقب فوز الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الإثنين عبر شاشة قناة أون سبورت، أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن النجم المصري محمد صلاح لم يكن الخيار الأول أمام نادي ليفربول والمدرب الألماني يورغن كلوب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد حسام ميدو إلى أن المدرب الألماني يورغن كلوب كان يرغب في المقام الأول في ضم لاعب من نادي باير ليفركوزن الألماني، وعقب تعثر المفاوضات معه اتجه النادي الإنجليزي للتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه لم يكن يتخيل أبداً طيلة حياته أن يتمكن لاعب مصري في التاريخ من الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، مشدداً في ختام تصريحاته على أن هذه الجائزة لم تأتِ بسهولة وخاصة وأنه قد بذل مجهودات كبيرة من أجل الحصول عليها.

إقرأ أيضاً: رسمياً: محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا