تعرف على حكم مباراة بايرن ميونخ مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الحالي عن حكم المباراة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق بايرن ميونخ الألماني وبين ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم الهولندي المخضرم بيورن كيوبرس من أجل إدارة هذه المباراة المنتظرة، علماً بأن الحكم الهولندي يتمتع بخبرة كبيرة للغاية في الملاعب الأوروبية والعالمية وسبق له وأن أدار العديد من المباريات والصدامات الكبيرة في السنوات الماضية.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المنتظرة بين فريق بايرن ميونخ وبين ضيفه فريق ريال مدريد في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي أيضاً، وذلك على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

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