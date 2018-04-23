كيف استقبل المشاهير نبأ فوز “محمد صلاح” بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا ؟

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عاش الشعب المصري والعربي في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي حدثاً تاريخياً للغاية، وذلك بعدما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن فوز الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وجاء تتويج فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح بهذه الجائزة رفيعة المستوى في نسختها الخامسة والأربعين، على هامش الحفل الذي أقامته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية في إحدى أكبر فنادق العاصمة الإنجليزية لندن.

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وعقب الإعلان مباشرة عن فوز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، انهالت عليه التهنئة من طرف جميع المشاهير المصريين وخاصة من الوسط الرياضي الذي أكد بدوره على جدارة النجم المصري محمد صلاح بهذه الجائزة في ظل المجهود الذي بذله حتى يصل لها.

والبداية مع الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقال فيها: “مبروك لمحمد صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في الموسم، جائزة مستحقة لرجل جعل الدوري الإنجليزي يبدو سهلاً للغاية، وأنا أعرف أنه ليس كذلك، يا له من شرف أن أري مصرياً يتوج كأفضل لاعب في إنجلترا”.

أما المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد نشر صورة للنجم المصري محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقام بالتعليق عليها: “فخر مصر والعرب وأفضل لاعب في إنجلترا، ربنا يكرمك أكتر وأكتر يا ابني”.

ومن جانبه قام الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً بنشر صورة أيضاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك للنجم المصري محمد صلاح رفقة جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وقام بالتعليق عليها: “البطل المصري.. المعجزة المصرية محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا”.

أما السد العالي عصام الحضري حارس مرمى نادي التعاون السعودي والمنتخب الوطني المصري، فقد نشر صورة شخصية له تجمعه مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقام بالتعليق عليها: “صلاح يكسر معنى المستحيل… مبروك أفضل لاعب في الدوري الأقوى في العالم يا فخر مصر والعرب”.

ومن جانبه قام النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري بنشر تغريدة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “ألف مبروك يا حبيبي تستحقها”.

أما الفنان المصري محمد هنيدي فقد قام بنشر صورة للنجم المصري محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقام بالتعليق عليها: “مبروك بالرسمي… كلمة السر”.

أما النجم سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي، فقد نشر صورة للنجم المصري محمد صلاح رفقة جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وقام بالتعليق عليها: “ومازال الكثير قادم… النجاح يذهب لمن يستحق مبروك يا فخر العرب”.

أما النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، فقد نشر صورة للنجم المصري محمد صلاح رفقة جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وقام بالتعليق عليها: “لم يسعى إلى الجوائز، بل هي من أتت إليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له، مبروك محمد صلاح، ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله”.

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