موعد مباراة ليفربول وروما بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 24/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول وروما بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق روما الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وروما

ستُقام مباراة ليفربول وروما في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وروما

ستكون مباراة ليفربول وروما منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة أيضاً ولكن عبر قناة بي إن سبورتس 4K المشفرة.

ترتيب ليفربول وروما في الدوري الإنجليزي والإيطالي

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا.

إيفرتون 0/0 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/3 بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

روما 2/0 فيورنتينا / الدوري الإيطالي.

روما 0/3 برشلونة الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

لاتسيو 0/0 روما / الدوري الإيطالي.

روما 1/2 جنوى / الدوري الإيطالي.

سبال 3/0 روما / الدوري الإيطالي.

جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي

ليفربول / روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

روما / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليفربول / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات روما حتى نهاية الموسم الحالي

ليفربول الإنجليزي / روما / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

روما / كييفو فيرونا / الدوري الايطالي، 28 أبريل 2018.

روما / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

كالياري / روما / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ساسولو / روما / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / خوان جيسوس.

خط الوسط: أليساندرو فلورينزي / كيفن ستروتمان / دانييلي دي روسي / ألكسندر كولاروف / راجا ناينغولان.

خط الهجوم: إيدين دجيكو / دييغو بيروتي.

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو.

مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018

هوفنهايم الألماني 2/1 ليفربول / ذهاب الدور التمهيدي الأخير.

ليفربول 1/4 هوفنهايم / إياب الدور التمهيدي الأخير.

ليفربول 2/2 إشبيلية الإسباني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

سبارتاك موسكو الروسي 1/1 ليفربول / الجولة الثانية.

ماريبور السلوفيني 7/0 ليفربول / الجولة الثالثة.

ليفربول 0/3 ماريبور / الجولة الرابعة.

إشبيلية 3/3 ليفربول / الجولة الخامسة.

ليفربول 0/7 سبارتاك موسكو / الجولة السادسة.

بورتو البرتجالي 5/0 ليفربول / ذهاب ثمن النهائي.

ليفربول 0/0 بورتو / إياب ثمن النهائي.

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي الإنجليزي / ذهاب ربع النهائي.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / إياب ربع النهائي.

مشوار روما في دوري أبطال أوروبا 2018

روما 0/0 أتلتيكو مدريد الإسباني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

كاراباخ من أذربيجان 2/1 روما / الجولة الثانية.

تشيلسي الإنجليزي 3/3 روما / الجولة الثالثة.

روما 0/3 تشيلسي / الجولة الرابعة.

أتلتيكو مدريد 0/2 روما / الجولة الخامسة.

روما 0/1 كاراباخ / الجولة السادسة.

شاختار الأوكراني 1/2 روما / ذهاب ثمن النهائي.

روما 0/1 شاختار / إياب ثمن النهائي.

برشلونة الإسباني 1/4 روما / ذهاب ربع النهائي.

روما 0/3 برشلونة / إياب ربع النهائي.

نتائج أخر 6 مباريات بين ليفربول وروما

ليفربول 2/1 روما / مباراة ودية، 2 أغسطس 2016.

ليفربول 1/0 روما / مباراة ودية، 24 يوليو 2014.

ليفربول 2/1 روما / مباراة ودية، 26 يوليو 2012.

ليفربول 0/2 روما / دوري أبطال أوروبا، 19 مارس 2002.

روما 0/0 ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 5 ديسمبر 2001.

ليفربول 1/0 روما / كأس الاتحاد الأوروبي، 22 فبراير 2001.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول وروما

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق روما في مباراتين فقط من أصل آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق روما في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 4 مباريات سابقة من أصل آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ليفربول وروما نتيجة مباراة واحدة فقط من أصل آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق روما في آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق روما في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق ليفربول في آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي مثله مثل زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو، حيث سجل كلاً منهما 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي جيمس ميلنر هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 31 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي مثله مثل زميله الصربي ألكسندر كولاروف، حيث صنع كلاً منهما 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 39 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 10 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق روما في تسجيل 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 12 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 80 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 37 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق روما في تسجيل 55 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1989 / 1990 م.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2004 / 2005 م، وذلك حينما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق ميلان الإيطالي بواقع ركلات الترجيح، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي من المباراة قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق في نهائي تاريخي.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 3 مناسبات فقط سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2000 / 2001 م.

لم يعرف فريق روما طعم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

إقرأ أيضاً: كيف استقبل المشاهير نبأ فوز “محمد صلاح” بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا ؟