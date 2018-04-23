رسمياً: الكشف عن مدة غياب النني عن الملاعب

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كشف عمر صبحي وكيل أعمال النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الحالي عن مدة غياب محمد النني عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في يوم أمس الأحد.

حيث أكد عمر صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين، أن الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد النني في يوم أمس الأحد لن تجعله يغيب عن الملاعب سوى 3 أسابيع فقط لا غير.

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كما أشار أيضاً إلى أن النجم المصري محمد النني سوف يلحق بالمباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وذلك في حالة تأهل فريق أرسنال أولاً من عقبة الدور نصف النهائي الذي سوف يصطدم من خلال بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني ذهاباً وإياباً.

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