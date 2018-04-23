لماذا قرر حسام غالي اعتزال كرة القدم ؟ حسام غالي يكشف عن السبب !

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شهد مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الحالي عقد مؤتمراً صحفياً، وذلك على هامش احتفالية النادي الأهلي الكبرى باعتزال النجم المخصرم حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وفي إطار حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص باعتزاله اليوم الإثنين، أكد النجم حسام غالي أن السبب الرئيسي وراء اعتزاله كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، هو حاجته الماسة إلى الراحة نظراً لعدم قدرته على ممارسة كرة القدم من جديد بعد سنوات طويلة للغاية من العطاء في الملاعب.

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كما أعرب أيضاً النجم حسام غالي عن سعادته البالغة بسبب الاهتمام الذي وجده من الجميع داخل النادي الأهلي بخصوص احتفالية اعتزاله كرة القدم، موجهاً الشكر في الوقت ذاته إلى النادي الأهلي بسبب منحه فرصة تحقيق العديد من الإنجازات وأيضاً إلى الكابتن محمود الخطيب بصفة خاصة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم حسام غالي على أنه يعيش واحدة من أصعب اللحظات في حياته، متمنياً في الوقت ذاته أن تحضر جماهير النادي الأهلي بكثافة مباراة اعتزاله في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتمكن من توديعهم من أرض الملعب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة اعتزال النجم حسام غالي في اليوم الحادي عشر من شهر مايو المقبل، وذلك أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية والعالمية بعد حصولهم على دعوة خاصة من النجم حسام غالي.

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