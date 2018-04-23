لاعب مفاجأة سبب رئيسي في تألق “صلاح” مع ليفربول.. كلوب يكشف عن هويته

Advertisements

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الحالي عن السبب الرئيسي وراء تألق الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، وذلك بعدما فاز الأخير في مساء يوم أمس الأحد بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “جارديان” البريطانية، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن السبب الرئيسي وراء تألق النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول وانفجار موهبته التهديفية في الموسم الحالي، هو زميله في النادي النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو والذي دائماً يقوم بخلق المساحات اللازمة لمحمد صلاح على أرض الملعب.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الألماني يورغن كلوب إلى أن نادي روما الإيطالي أيضاً كان له دوراً بارزاً في وصول محمد صلاح إلى هذا المستوى العالي في أول موسم له مع نادي ليفربول، مشدداً في الوقت ذاته على أن نادي روما كان يبني خطة لعبه على محمد صلاح مما جعله يأتي إلى نادي ليفربول محملاً بثقة كبيرة للغاية في نفسه.

وفي ختام تصريحاته أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن النجم المصري محمد صلاح يُدرك جيداً ما يفعله له زملائه داخل أرض الملعب لكي يتألق ويفوز بهذه الجوائز الفردية على مدار الموسم الحالي وذلك بعدما تحدث إليه في أكثر من مناسبة حول ذلك الموضوع.

إقرأ أيضاً: لماذا قرر حسام غالي اعتزال كرة القدم ؟ حسام غالي يكشف عن السبب !