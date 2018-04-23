مصادر صحفية تكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الحالي عن الحكم الأقرب، والذي سوف يتم تعيينه من طرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إدارة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت المصادر إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، باتت قريبة للغاية من تعيين الحكم المصري المخضرم محمد الحنفي من أجل إدارة مباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن لجنة الحكام ترى أن خبرة الحكم محمد الحنفي في المباريات الكبيرة سوف تُساعده كثيراً على إدارة مباراة القمة بين قطبي كرة القدم المصرية، علماً بأن مباراة القمة هذه المرة سوف تكون شكلية من الناحية الحسابية مما سوف يجعلها مباراة سهلة نسبياً على طاقم تحكيم المباراة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك في مساء يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون شكلية من الناحية الحسابية نظراً لأن فريق الأهلي سبق له وأن حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي منذ شهر مارس الماضي.

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