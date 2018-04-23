أسطورة عالمية يمدح “محمد صلاح” ويطلب منه طلباً هاماً

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لا تزال أصداء فوز الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م منتشرة في كل مكان في العالم، وذلك بعدما قام أحد أساطير كرة القدم على مر التاريخ بأكمله بتوجيه التهنئة اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين إلى النجم المصري محمد صلاح.

حيث قام البرازيلي بيليه أحد أساطير كرة القدم بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “تهانينا محمد صلاح على جائزتك، يا له من موسم، ومازال هناك الكثير لكي تُقدمه في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، من الرائع مشاهدتك”.

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وكان فخر كرة القدم المصرية والعربية قد فاز في مساء يوم أمس الأحد بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، والتي يتم منحها بواسطة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، ومنذ ذلك الحين انهالت التهنئة على النجم المصري محمد صلاح من كل مكان حول العالم.

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