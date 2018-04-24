رئيس نادي روما يكشف عن تفاصيل مثيرة أثناء مفاوضات ليفربول لضم محمد صلاح

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كشف جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن تفاصيل مثيرة للغاية، وذلك أثناء مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي معه في الصيف الماضي من أجل التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء لشبكة “ESPN”، أكد جيمس بالوتا رئيس نادي روما أن مجلس إدارة نادي ليفربول كان متردداً للغاية أثناء وقت المفاوضات، وذلك بسبب مبلغ الصفقة الذي سوف يتم دفعه من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد جيمس بالوتا على أن النجم المصري محمد صلاح كان يرغب في الرحيل عن نادي روما بأي ثمن قبل نهاية عقده مع نادي الذئاب بموسم واحد فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كان يرغب تحديداً في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إثبات نفسه للجميع بعدما فشلت تجربته الأولى مع نادي تشيلسي في وقت سابق.

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