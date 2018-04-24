كيف يمكن لصلاح الفوز على ناديه السابق روما ؟ جيرارد يكشف عن الطريقة الأمثل

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كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن الطريقة الأمثل، والتي يجب على الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول حالياً أن يتبعها من أجل الفوز على فوز ناديه السابق روما الإيطالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لصحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، أكد النجم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد أن النجم المصري محمد صلاح يجب عليه أن يستمر فيما يفعله منذ بداية الموسم الحالي حينما يواجه ناديه السابق روما.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد ستفين جيرارد على أن محمد صلاح يجب عليه ألا يفكر مطلقاً أثناء المباراة أن نادي روما كان ناديه السابق، وخاصة وأنه قضى مع نادي ذئاب العاصمة الإيطالية عامين كاملين مما قد يجعله يتأثر نوعاً أثناء المواجهة.

وتأتي هذه التصريحات من جانب أسطورة نادي ليفربول سابقاً ستيفن جيرارد قبل ساعات من موعد المباراة المنتظرة، والتي سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق روما على ملعب أنفيلد رود في مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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