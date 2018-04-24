هل يعود عماد متعب للأهلي أو يرحل للزمالك ؟ وكيل أعماله يُجيب !

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال النجم الدولي عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي التعاون السعودي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي، عن مستقبل موكله في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية حول مستقبل عماد متعب.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الثلاثاء وتحديداً عبر شاشة قناة “مصر الأولى” أكد نادر شوقي أن النجم الدولي عماد متعب لن يعود من جديد إلى النادي الأهلي مع انطلاقة الموسم المقبل، مشيراً في الوقت ذاته أيضاً إلى أن النجم عماد متعب لم يصل له أي عروض نهائياً من طرف نادي الجونة مثلما تردد مؤخراً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد نادر شوقي على أن النجم الدولي عماد متعب أهلاوي صميم، ومن المستحيل أن يلعب لأي نادي داخل مصر غير النادي الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته أن عماد متعب يرغب في إنهاء مسيرته مع النادي الأهلي في الموسم بعد المقبل أو حينما يُقرر اعتزال كرة القدم.

أما عن الوجهة المقبلة للنجم عماد متعب في الموسم المقبل، فقد أشار نادر شوقي إلى أنه حالياً يدرس رفقة النجم الدولي عرضين من أندية الخليج العربي، على أن يتم الموافقة على عرض منهم في الفترة القادمة.

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