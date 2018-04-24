موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 25/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ستُقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ستكون مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب ريال مدريد وبايرن ميونخ في الدوري الإسباني والألماني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة.

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 78 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

يوفنتوس الإيطالي 3/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا.

ملقا 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 1/1 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ الموسم الحالي

أوجسبورغ 4/1 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/0 إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ 1/5 بوروسيا مونشنغلادباخ / الدوري الألماني.

باير ليفركوزن 6/2 بايرن ميونخ / كأس ألمانيا.

هانوفر96 3/0 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

جدول مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

بايرن ميونخ الألماني / ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا، 25 أبريل 2018.

ريال مدريد / ليغانيس / الدوري الإسباني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال مدريد / سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

فياريال / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

جدول مباريات بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم الحالي

بايرن ميونخ / ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا، 25 أبريل 2018.

بايرن ميونخ / أينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

كولن / بايرن ميونخ / الدوري الألماني، 5 مايو 2018.

بايرن ميونخ / شتوتجارت / الدوري الالماني، 12 مايو 2018.

بايرن ميونخ / اينتراخت فرانكفورت / كأس ألمانيا، 19 مايو 2018.

مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018

ريال مدريد 0/3 أبويل نيقوسيا القبرصي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

بوروسيا دورتموند الألماني 3/1 ريال مدريد / الجولة الثانية.

ريال مدريد 1/1 توتنهام هوتسبير الإنجليزي / الجولة الثالثة.

توتنهام هوتسبير 1/3 ريال مدريد / الجولة الرابعة.

أبويل نيقوسيا 6/0 ريال مدريد / الجولة الخامسة.

ريال مدريد 2/3 بوروسيا دورتموند / الجولة السادسة.

ريال مدريد 1/3 باريس سان جيرمان الفرنسي / ذهاب ثمن النهائي.

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد / إياب ثمن النهائي.

يوفنتوس الإيطالي 3/0 ريال مدريد / ذهاب ربع النهائي.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / اياب ربع النهائي.

مشوار بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2018

بايرن ميونخ 0/3 أندرلخت البلجيكي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

باريس سان جيرمان الفرنسي 0/3 بايرن ميونخ / الجولة الثانية.

بايرن ميونخ 0/3 سيلتك الإسكتلندي / الجولة الثالثة.

سيلتك 2/1 بايرن ميونخ / الجولة الرابعة.

أندرلخت 2/1 بايرن ميونخ / الجولة الخامسة.

بايرن ميونخ 1/3 باريس سان جيرمان / الجولة السادسة.

بايرن ميونخ 0/5 بشكتاش التركي / ذهاب ثمن النهائي.

بشكتاش 3/1 بايرن ميونخ / إياب ثمن النهائي.

إشبيلية الإسباني 2/1 بايرن ميونخ / ذهاب ربع النهائي.

بايرن ميونخ 0/0 إشبيلية / إياب ربع النهائي.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب: الألماني يوب هاينكس.

نتائج أخر 6 مباريات بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

ريال مدريد 2/4 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 18 أبريل 2017.

بايرن ميونخ 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا، 12 أبريل 2017.

بايرن ميونخ 1/0 ريال مدريد / مباراة ودية، 4 أغسطس 2016.

بايرن ميونخ 0/1 ريال مدريد / مباراة ودية، 5 أغسطس 2015.

بايرن ميونخ 4/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا، 29 أبريل 2014.

ريال مدريد 0/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 23 أبريل 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ في 8 مباريات سابقة من أصل آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال مدريد في 7 مباريات سابقة من أصل آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 25 هدفاً في شباك فريق بايرن ميونخ في آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 17 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد في آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما صنع 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني جوشوا كيميتش هو أفضل صانع ألعاب في فريق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما صنع 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 28 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني توماس مولر هو أفضل صانع ألعاب في فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 26 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 12 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 23 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 80 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 84 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م، والذي يُعتبر هو اللقب الثاني له على التوالي والثالث له في آخر 4 سنوات.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2012 / 2013 م، وذلك حينما فاز في المباراة النهائية على حساب غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 28 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الحالي 2017 / 2018 م والذي يُعتبر هو اللقب السادس له على التوالي.

نجح فريق ريال مدريد في إقصاء فريق بايرن ميونخ من الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في عام 2014 وحينها فاز باللقب في نهاية المطاف.

نجح فريق بايرن ميونخ في إقصاء فريق ريال مدريد في من الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في عام 2013 وحينها فاز باللقب في نهاية المطاف.

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