البدري: مباراة القمة أمام الزمالك مهمة وهدفنا الفوز فيها

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن مباراة القمة، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين الغريم التقليدي فريق الزمالك في يوم الخميس في إطار الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن حسام البدري أن مباراة القمة أمام فريق الزمالك تُعتبر هامة للغاية، وذلك بغض النظر عن حسم فريق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز مسبقاً منذ شهر مارس الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أن الهدف الرئيسي الرئيسي لفريقه من هذه المباراة هو تحقيق الفوز دون سواه، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك الفوز سوف يخدم فريق الأهلي كثيراً قبل التحديات الصعبة القادمة التي تنتظره في كلاً من مسابقة كأس مصر وأيضاً مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك في مساء يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن فريق الأهلي كان قد فاز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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