مرتضى منصور يؤهل لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة بطريقة خاصة.. تعرف على التفاصيل

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي، عن قيام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتأهيل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بطريقة خاصة للغاية، وذلك من أجل الاستعداد بشكل مثالي لمباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى أن المستشار مرتضى منصور حرص على رفع معنويات كافة لاعبي فريق الزمالك قبل موعد مباراة القمة المنتظرة أمام فريق الأهلي، وذلك من خلال صرف جزء من مستحقات اللاعبين في صباح اليوم الثلاثاء.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن كافة لاعبي فريق الزمالك توجهوا في صباح اليوم إلى مقر نادي الزمالك من أجل استلام المستحقات، على أمل أن يعود ذلك بالنفع على لاعبي فريق الزمالك من خلال تحقيق الانتصار على حساب الغريم التقليدي فريق الأهلي، وذلك من أجل إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مشرف وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ولا شك أن فوز فريق الزمالك في مباراة القمة، سوف يُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً في الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يحتاجه الفريق كثيراً حتى يُنافس بكل قوة من أجل الفوز بلقب كأس مصر في نهاية الموسم الحالي حتى لا يخرج خالي الوفاض من جديد مثلما حدث في الموسم الماضي.

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