موعد مباراة العين وشباب الأهلي بمشاركة “حسين الشحات” في نصف نهائي كأس الإمارات الأربعاء 25/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين وشباب الأهلي دبي بمشاركة “حسين الشحات” في كأس رئيس دولة الإمارات، يستقبل فريق شباب الأهلي دبي نظيره فريق العين في يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس دولة الإمارات 2018 م.

موعد مباراة العين وشباب الأهلي دبي

ستُقام مباراة العين وشباب الأهلي دبي في يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين وشباب الأهلي دبي

ستكون مباراة العين وشباب الأهلي دبي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

وستكون مباراة العين وشباب الأهلي دبي منقولة بشكل حصري أيضاً عبر شبكة قنوات دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة دبي الرياضية الثالثة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب العين وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي

يحتل فريق العين حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 50 نقطة.

يحتل فريق شباب الأهلي دبي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق العين الموسم الحالي

الجزيرة 3/2 العين / دوري الخليج العربي.

العين 1/2 الهلال السعودي / دوري أبطال آسيا.

العين 0/4 دبا الفجيرة / دوري الخليج العربي.

العين 2/4 الفجيرة / كأس رئيس دولة الإمارات.

الريان القطري 4/1 العين / دوري أبطال آسيا.

النصر 4/0 العين / دوري الخليج العربي.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق شباب الأهلي دبي الموسم الحالي

الوحدة 0/0 شباب الأهلي دبي / دوري الخليج العربي.

شباب الأهلي دبي 1/2 الجزيرة / دوري الخليج العربي.

شباب الأهلي دبي 0/0 الوصل / كأس الخليج العربي.

دبا الفجيرة 1/0 شباب الأهلي دبي / دوري الخليج العربي.

الوصل 2/3 شباب الأهلي دبي / كأس الخليج العربي.

شباب الأهلي دبي 0/0 النصر / دوري الخليج العربي.

شباب الأهلي دبي 0/1 الشارقة / كأس رئيس دولة الإمارات.

الظفرة 2/1 شباب الأهلي دبي / دوري الخليج العربي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة العين وشباب الأهلي دبي

نجح فريق العين في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق شباب الأهلي دبي في 14 مباراة سابقة من أصل آخر 37 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق شباب الأهلي دبي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق العين في 14 مباراة سابقة من أصل آخر 37 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي العين وشباب الأهلي دبي نتيجة 9 مباريات من أصل آخر 37 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق العين في تسجيل 57 هدفاً في شباك فريق شباب الأهلي دبي في آخر 37 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق شباب الأهلي دبي في تسجيل 49 هدفاً في شباك فريق العين في آخر 37 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو أفضل صانع ألعاب في فريق العين في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي مثله مثل زميله البرازيلي كايو لوكاس، حيث صنع كلاً منهما 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السنغالي ديوب هو هداف فريق شباب الأهلي دبي في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق العين في تسجيل 60 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق شباب الأهلي دبي في تسجيل 25 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 17 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق العين في الفوز بلقب كأس رئيس دولة الإمارات في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2013 / 2014 م.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري الخليج العربي في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق شباب الأهلي دبي في الفوز بلقب كأس رئيس دولة الإمارات في 12 مناسبة سابقة، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2002 / 2003 م.

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