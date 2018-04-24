تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وروما في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم

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يترقب العالم بأكمله الصدام المرتقب بعد ساعات قليلة من الآن بين كلاً من فريق ليفربول الإنجليزي وبين ضيفه فريق روما الإيطالي، وذلك على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: لوريس كاريوس / ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد على التشكيلة التالية: أليسون بيكر / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / خوان جيسوس / أليساندرو فلورينزي / دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / ألكسندر كولاروف / راجا ناينغولان / دييغو بيروتي / إيدين دجيكو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام تحديداً في يوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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